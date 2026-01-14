Fortaleza acerta a contratação do meio-campo Ryan, do Corinthians

O volante Ryan acertou com o Fortaleza e é o novo reforço do Leão para a temporada 2026. O jogador de 22 anos pertence ao Corinthians e será emprestado ao Fortaleza até o fim do ano. A informação foi publicada pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O empréstimo de Ryan ao Fortaleza não tem opção de compra e será válido apenas até o fim da temporada 2026. A chegada do novo reforço do Leão faz parte da negociação da ida de Matheus Pereira para o Corinthians, já confirmada pelo Diário do Nordeste.

Ryan tem 22 anos e foi formado nas categorias de base do Corinthians, sendo revelado profissionalmente na temporada 2023. Ele era considerado um dos destaques do time sub-20 da equipe paulista, tendo campanhas de destaque na Copinha.

Nas duas últimas temporadas, Ryan teve uma presença constante na equipe profissional do Corinthians. Em 2024, ele somou 22 jogos, enquanto em 2025 disputou 34 partidas, sendo 11 como titular. Em 2026, ele jogou na estreia do Corinthians e deu uma assistência.