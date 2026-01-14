Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza acerta a contratação do meio-campo Ryan, do Corinthians

Volante de 22 anos chega por empréstimo até o fim de 2026, sem opção de compra

Escrito por
Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Daniel Farias producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza acerta a contratação do meio-campo Ryan, do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O volante Ryan acertou com o Fortaleza e é o novo reforço do Leão para a temporada 2026. O jogador de 22 anos pertence ao Corinthians e será emprestado ao Fortaleza até o fim do ano. A informação foi publicada pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O empréstimo de Ryan ao Fortaleza não tem opção de compra e será válido apenas até o fim da temporada 2026. A chegada do novo reforço do Leão faz parte da negociação da ida de Matheus Pereira para o Corinthians, já confirmada pelo Diário do Nordeste.

Ryan tem 22 anos e foi formado nas categorias de base do Corinthians, sendo revelado profissionalmente na temporada 2023. Ele era considerado um dos destaques do time sub-20 da equipe paulista, tendo campanhas de destaque na Copinha.

Nas duas últimas temporadas, Ryan teve uma presença constante na equipe profissional do Corinthians. Em 2024, ele somou 22 jogos, enquanto em 2025 disputou 34 partidas, sendo 11 como titular. Em 2026, ele jogou na estreia do Corinthians e deu uma assistência.

Assuntos Relacionados
Fortaleza acerta a contratação do meio-campo Ryan, do Corinthians

Jogada

Fortaleza acerta a contratação do meio-campo Ryan, do Corinthians

Volante de 22 anos chega por empréstimo até o fim de 2026, sem opção de compra

Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Daniel Farias Há 43 minutos
Foto de Emmanuel Martínez, volante do Fortaleza, no Clássico-Rei na ida da final do Campeonato Cearense.

Jogada

Martínez rescinde com o Fortaleza para acertar com time da Série A; veja detalhes

Volante acertou com o Vitória, que não pagará compensação financeira ao Fortaleza

Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Daniel Farias Há 1 hora
Pedro Henrique comemora gol do Ceará contra o Tirol

Jogada

Como foram as últimas estreias do time principal do Ceará? Veja jogos e relembre

Ceará alternou vitórias, empates e goleada em primeiros jogos nas últimas temporadas

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Iguatu x Tirol: horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 2 horas
zanocelo comemora gol

Jogada

Ceará x Maranguape: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vozão tem apoio do seu torcedor, no PV, pela primeira vez como mandante na temporada, no Campeonato Cearense

Samuel Conrado 14 de Janeiro de 2026
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14) Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* 14 de Janeiro de 2026