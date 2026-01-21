Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro Luan Freitas até 2027

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, pelo Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:58)
Jogada
Legenda: Luan Freitas, novo zagueiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Luan Freitas é o novo reforço do Fortaleza. O Tricolor do Pici comunicou oficialmente, nesta quarta-feira (21), a chegada do jogador. O vínculo com o zagueiro de 24 anos vai até o fim de 2027. Ele já treina com o restante do elenco comandado por Thiago Carpini. 

"Estou muito feliz com a oportunidade. Prometo dar o meu melhor aqui para esse clube voltar para onde ele realmente merece, que é a Série A (...) Como eu falei, voltar para a Série A é o nosso objetivo principal, mas também temos outras competições que vamos dar o nosso melhor para vencer também", afirmou o jogador ao site do clube. 

Formado nas categorias de base do Fluminense, onde também estreou como profissional, o defensor atuou em 47 partidas na última temporada vestindo as camisas do Paysandu e o Juventude. Ele chegou a trabalhar com Carpini no clube gaúcho.

O atleta já soma cinco títulos: bicampeão da Copa Verde, Campeão Paraense, Campeão da Supercopa Grão-Pará e Campeão Carioca. Pelo Tricolor do Pici, o zagueiro vai disputar o  Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B nesta temporada. 

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (22), a partir das 20h30 (de Brasília). Líder do Gruo A, a equipe vai enfrentar o Horizonte, segundo no grupo, em duelo da última rodada do Campeonato Cearense.

FICHA TÉCNICA

  • Nome: Luan Freitas Molarinho Chagas
  • Data de nascimento: 20/01/2001 - 25 anos
  • Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
  • Posição: Zagueiro
  • Clubes: Fluminense-RJ, Londrina-PR, Paysandu-PA e Juventude-RS.

Veja também

teaser image
Jogada

Dirigente do Fortaleza teve ‘discussão calorosa’ com Marcelo Paz para fechar negócio com Corinthians

teaser image
Jogada

Qual a dívida do Fortaleza hoje? Presidente do Conselho da SAF revela valores milionários

teaser image
Jogada

Presidente do conselho da SAF do Fortaleza fala sobre decisões de elenco e promete time competitivo

Assuntos Relacionados

Jogada

Fortaleza regulariza zagueiro Luan Freitas e volante Ryan, que já podem estrear na quinta-feira

O Leão entra em campo na quinta-feira (22), contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 29 minutos
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro Luan Freitas até 2027

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, pelo Cearense

Crisneive Silveira Há 41 minutos
Ryan posa com a camisa do Fortaleza

Jogada

Fortaleza anuncia contratação de volante Ryan, do Corinthians

O atleta de 22 anos chega por empréstimo até o fim do ano

Alexandre Mota Há 1 hora
A última vez que Zé Welison entrou em campo foi no dia 19 de agosto de 2025, na partida contra o Vélez Sarsfield

Jogada

Remo recua em negociação com volante Zé Welison; Fortaleza ainda tem dívidas com o atleta

Atleta se recusa a não receber os valores pendentes pelo Fortaleza

Fernanda Alves 21 de Janeiro de 2026
Dirigente do Fortaleza teve ‘discussão calorosa’ com Marcelo Paz para fechar negócio com Corinthians

Jogada

Dirigente do Fortaleza teve ‘discussão calorosa’ com Marcelo Paz para fechar negócio com Corinthians

Bruno Cals, presidente do Conselho da SAF do Fortaleza, confirmou acerto com Ryan e saídas de Matheus Pereira e João Ricardo

Daniel Farias 21 de Janeiro de 2026
Elenco do Fortaleza comemora gol

Jogada

Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza define prazo para ter elenco completo em 2026

Bruno Cals revelou também reunião com Thiago Carpini sobre reforços

Alexandre Mota 21 de Janeiro de 2026