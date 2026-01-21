Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro Luan Freitas até 2027

Luan Freitas é o novo reforço do Fortaleza. O Tricolor do Pici comunicou oficialmente, nesta quarta-feira (21), a chegada do jogador. O vínculo com o zagueiro de 24 anos vai até o fim de 2027. Ele já treina com o restante do elenco comandado por Thiago Carpini.

"Estou muito feliz com a oportunidade. Prometo dar o meu melhor aqui para esse clube voltar para onde ele realmente merece, que é a Série A (...) Como eu falei, voltar para a Série A é o nosso objetivo principal, mas também temos outras competições que vamos dar o nosso melhor para vencer também", afirmou o jogador ao site do clube.

Formado nas categorias de base do Fluminense, onde também estreou como profissional, o defensor atuou em 47 partidas na última temporada vestindo as camisas do Paysandu e o Juventude. Ele chegou a trabalhar com Carpini no clube gaúcho.

O atleta já soma cinco títulos: bicampeão da Copa Verde, Campeão Paraense, Campeão da Supercopa Grão-Pará e Campeão Carioca. Pelo Tricolor do Pici, o zagueiro vai disputar o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B nesta temporada.

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (22), a partir das 20h30 (de Brasília). Líder do Gruo A, a equipe vai enfrentar o Horizonte, segundo no grupo, em duelo da última rodada do Campeonato Cearense.

FICHA TÉCNICA

Nome: Luan Freitas Molarinho Chagas

Data de nascimento: 20/01/2001 - 25 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ

Posição: Zagueiro

Clubes: Fluminense-RJ, Londrina-PR, Paysandu-PA e Juventude-RS.