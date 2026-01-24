Fortaleza acerta contratação de lateral-direito Paulinho junto ao Vasco

O Fortaleza está perto de acertar mais uma contratação para a temporada 2026. Trata-se do lateral-direito Paulinho, do Vasco, que chegará para assinar contrato definitivo com o Tricolor.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diário do Nordeste. O atleta rescindiu contrato com o time carioca, que manterá percentual dos direitos econômicos, enquanto o Fortaleza não pagará nada pela aquisição do jogador.

Paulinho viaja neste domingo (25) para se apresentar na capital cearense.

Aos 20 anos, o defensor foi revelado na base do Vasco e passou a integrar o elenco profissional de maneira definitiva em 2025. Porém, atuou em apenas duas partidas, marcando um gol.

Em outubro do ano passado, sofreu um trauma no pé direito e, após exames, foi diagnosticado com uma lesão ligamentar, precisando passar por cirurgia.