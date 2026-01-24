Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza acerta contratação de lateral-direito Paulinho junto ao Vasco

Jogador chega com vínculo definitivo junto ao Tricolor

Escrito por
André Almeida e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:50)
Jogada
Legenda: Paulinho foi revelado na base do Vasco
Foto: Rafael Ribeiro/Vasco/Divulgação

O Fortaleza está perto de acertar mais uma contratação para a temporada 2026. Trata-se do lateral-direito Paulinho, do Vasco, que chegará para assinar contrato definitivo com o Tricolor.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diário do Nordeste. O atleta rescindiu contrato com o time carioca, que manterá percentual dos direitos econômicos, enquanto o Fortaleza não pagará nada pela aquisição do jogador.

Paulinho viaja neste domingo (25) para se apresentar na capital cearense.

Aos 20 anos, o defensor foi revelado na base do Vasco e passou a integrar o elenco profissional de maneira definitiva em 2025. Porém, atuou em apenas duas partidas, marcando um gol.

Em outubro do ano passado, sofreu um trauma no pé direito e, após exames, foi diagnosticado com uma lesão ligamentar, precisando passar por cirurgia. 

Assuntos Relacionados
Foto de Deyverson comemorando gol pelo Fortaleza

Jogada

Deyverson negocia com clube estrangeiro após acertar saída do Fortaleza; veja detalhes

Atacante recebeu uma proposta da LDU e avalia oferta do clube equatoriano

Daniel Farias Há 1 hora
Paulinho com a camisa do Vasco segurando troféu

Jogada

Fortaleza acerta contratação de lateral-direito Paulinho junto ao Vasco

Jogador chega com vínculo definitivo junto ao Tricolor

André Almeida e Fernanda Alves Há 1 hora
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24) no Paulistão

Jogada

Palmeiras x São Paulo no Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Paulista em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026
Foto de Vini Jr., jogador do Real Madrid, comemorando gol pelo clube

Jogada

Villarreal x Real Madrid na La Liga: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Espanhol em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026
Foto de Florian Wirtz, jogador do Liverpool

Jogada

Bournemouth x Liverpool na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026
Imagem de Rodri, jogador do Manchester City

Jogada

Manchester City x Wolverhampton na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 24 de Janeiro de 2026