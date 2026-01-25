Fortaleza rescinde contrato com Zé Welison, que acerta com o Remo

O Fortaleza informou, neste domingo (25), a rescisão contratual do volante Zé Welison. O jogador vai defender o Remo, onde já participa dos treinamentos. A informação havia sido antecipada pela repórter Fernanda Alves, no Jogada, da Verdinha FM.

Vestindo a camisa tricolor, o atleta entrou em campo pela última vez no dia 19 de agosto de 2025, quando a equipe enfrentou o Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores. Desde então, ele, que já vinha perdendo espaço na equipe, sequer passou a ser relacionado.

O jogador de 30 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2022. Ao todo, foram 171 partidas disputadas, nove gols e cinco assistências. O atleta conquistou três títulos com o clube: Copa do Nordeste (2022 e 2024) e Campeonato Cearense de 2023.

Além disso, também esteve em campo nas três edições em que a equipe disputou a Libertadores, além do vice-campeonato da Sul-Americana. Em nota, o Fortaleza agradeceu pelo trabalho do atleta.

"Por toda entrega e profissionalismo, o Fortaleza agradece ao Zé Welison por defender e respeitar o Manto Tricolor durante quatro temporadas. O Leão também deseja ao atleta muito sucesso nos seus próximos desafios."

O Fortaleza volta a campo nesta segunda-feira (26), no primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Cearense. A equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Floresta, às 20h30 (de Brasília), no PV.