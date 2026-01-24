Diário do Nordeste
Fred Bandeira deixa diretoria jurídica do Ceará e clube define substituto; veja

O então diretor de governança do clube, Eduardo Marzagão, assume o cargo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fred Bandeira e João Paulo Silva, presidente do Ceará
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Fred Bandeira não é mais o diretor de assuntos jurídicos do Ceará. O anúncio foi feito por parte do próprio dirigente através de nota enviada à imprensa, à qual o Diário do Nordeste teve acesso. Ele deixa o clube após quase três anos no cargo de diretor jurídico.

“Foram 2 anos e 10 meses de intensos desafios, decisões difíceis e aprendizados profundos, sempre guiados pelo compromisso inegociável com a legalidade, a ética, a transparência e, acima de tudo, com a defesa intransigente dos interesses do Ceará. [...] Saio com a consciência tranquila, com gratidão a todos que confiaram no meu trabalho e com o sentimento de dever cumprido”, escreveu Fred Bandeira.

O ex-diretor jurídico expressou ainda o seu desejo de que o clube “siga firme em sua caminhada de crescimento, grandeza, conquistas e principalmente profissionalização, sempre honrando sua história e sua torcida”.

Diante da vacância do cargo, o presidente João Paulo Silva e a diretoria executiva do Ceará já definiram o substituto de Fred Bandeira. Trata-se de Eduardo Marzagão, que atuava atualmente como diretor de governança do clube.

Foto de Eduardo Marzagão, novo diretor jurídico do Ceará
Legenda: Eduardo Marzagão será o novo diretor jurídico do Ceará
Foto: Reprodução/LinkedIn

LEIA A NOTA DE FRED BANDEIRA NA ÍNTEGRA

Hoje encerro um ciclo importante da minha trajetória profissional como Diretor de Assuntos Jurídicos do Ceará Sporting Club.

Foram 2 anos e 10 meses de intensos desafios, decisões difíceis e aprendizados profundos, sempre guiados pelo compromisso inegociável com a legalidade, a ética, a transparência e, acima de tudo, com a defesa intransigente dos interesses do Ceará. Tive a honra de trabalhar ao lado de profissionais competentes, dirigentes comprometidos e colaboradores que fazem deste clube muito mais do que uma instituição esportiva: fazem do Ceará uma verdadeira paixão coletiva.

Levo comigo o orgulho de ter contribuído, dentro da minha missão, para o crescimento institucional do clube e para a construção de bases mais sólidas e responsáveis. Saio com a consciência tranquila, com gratidão a todos que confiaram no meu trabalho e com o sentimento de dever cumprido.

Desejo ao Ceará Sporting Club que siga firme em sua caminhada de crescimento, grandeza, conquistas e principalmente profissionalização, sempre honrando sua história e sua torcida.

Como diz em Timóteo 4:7-8: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia".

