Fred Bandeira será diretor jurídico do Ceará após renúncia do TJDF-CE

O vice-presidente Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), Fred Bandeira, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (3), e será integrante do departamento jurídico do Alvinegro após convite do novo presidente, João Paulo Silva.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, Fred Bandeira confirmou que 'recebeu o convite por parte do Presidente João Paulo e aceitou, renunciando no TJDF'. João Paulo Silva foi eleito presidente do Ceará no último dia 29, com mandato até o final de 2024.

Segundo consta em documento na renúncia, as razões que levaram à decisão são de ordem "pessoal e circunstanciais". Ele estava no TJDF-CE desde 2005 e também foi presidente do órgão.

Polêmicas

Em 2022, Fred Bandeira como presidente do TJDF, conduziu o caso "Crato', que acarretou em paralisação do Campeonato Cearense por suspeitas de manipulações de jogos. O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) determinou WO para todos os jogos do Crato no Cearense e poderia mudar tabela. O Fortaleza já havia sido campeão.

Após nova votação (com resultado de 4 a 3), foi aplicado WO em todos os jogos do Crato, além da exclusão do clube do estadual, por suposta manipulação de resultados.

Em coletiva, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, se manifestou e citou o presidente do Tribunal, Frederico Bandeira.

Mas, no fim, o Fortaleza ficou com o tetracampeonato cearense.