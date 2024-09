Semifinais da Libertadores estão definidas; veja confrontos e prováveis datas

As semifinais da Libertadores de 2024 estão definidas. Com a classificação do Peñarol diante do Flamengo nesta quinta-feira (26), o último representante da semi foi definido, com o time uruguaio se juntando ao Atlético-MG, Botafogo e River Plate.

Pelo chaveamento, o Botafogo enfrenta o Peñarol e o Atlético-MG duela com o River Plate. Os times brasileiros decidirão fora de casa por terem feito pior campanha que seus adversários na 1ª Fase da competição.

Legenda: Confira o chaveamento da Libertadores Foto: Reprodução / Conmebol

A Conmebol não divulgou oficialmente datas e horários das partidas das semifinais, mas as datas-base foram definidas ainda na divulgação do calendário para o ano de 2024.

Veja datas e confrontos das semifinais

Ida: 23 de outubro (data base)

Atlético-MG x River Plate

Botafogo x Peñarol

Volta: 30 de outubro (data base)

River Plate x Atlético-MG

Peñarol x Botafogo

Final única

A decisão da Libertadores de 2024 será em jogo único em Buenos Aires, na Argentina. A Conmebol ainda não difiniu o local do jogo, que será no dia 30 de novembro.