Marcelo Paz questiona TJDF sobre julgamento do Crato: "a quem interessa o Fortaleza não ser tetra?"

Na entrevista coletiva que concedeu nesta segunda-feira (9), no Pici, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, criticou bastante o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), que modificou o resultado do julgamento anterior e por maioria dos votos, manteve a exclusão do Crato, aplicando WO em todos os jogos do time no Campeonato Cearense.

O mandatário leonino questionou diretamente o presidente do Tribunal, Fred Bandeira.

"Alguns personagens se repetem. Porquê o Fred Bandeira, que quis tirar o Fortaleza do Campeonato Cearense em 2015, é quem está conduzindo agora de novo, para melar nosso campeonato? Porquê o Fred Bandeira foi indicado pelo Sindicato dos Árbitros? Já que existe uma indicação. Porquê indicou ele para ser auditor? Queria que vocês pesquisassem isso aí. E o que todo mundo já sabia, porquê ele foi indicado para ser presidente? E por que o auditor, que mudou o voto hoje, deve ser o próximo presidente do tribunal? Eu queria que vocês pesquisassem isso aí. Eu não sei", disse ele.

Paz ainda questionou quem tem interesse no resultado do julgamento.

"É muito feio isso. Eu fiquei calado esse tempo inteiro, acreditando na justiça, que ia ser da maneira correta, mas tem uma hora que a gente tem que falar. Tá na hora de a gente olhar isso mais a fundo, entender o que está por trás. A quem interessa parar o Campeonato Cearense? A quem interessa o Fortaleza não ser tetracampeão? O processo tem vários vícios que foram passando por cima, quase que na marra, pra chegar no resultado que se queria. Não dá pra achar isso razoável", afirmou.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA DE MARCELO PAZ