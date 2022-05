Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz concede uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (9), às 16h (de Brasília), no Centro de Excelência Alcides Santos, a sede do clube.

A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do clube.

A entrevista será transmitida ao vivo no YouTube da Rádio Verdes Mares.