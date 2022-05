Torcedores do Fortaleza relatam ação da Polícia com truculência e gás de pimenta em jogo com o River

Uma ação da Polícia Militar com gás de pimenta e tiros foi relatada por torcedores do Fortaleza durante a partida contra o River Plate-ARG na última quinta-feira (6) no setor inferior sul da arquibancada do Castelão.

Torcedores que presenciaram a ação no setor da arquibancada foram ouvidas pelo Diário do Nordeste e relataram que gás de pimenta foi utilizado e tiros de borracha foram disparados contra outros. Há relatos que haviam crianças, cadeirantes e idosos, muitos passando mal.

Veja vídeo de momentos da ação policial

Isso é responsabilidade de vocês, certo?@GovernoDoCeara. A truculência por parte da PM em estádio só aumenta, e nenhuma resposta, satisfação, intenção de replanejar a forma de operar. O torcedor ta sendo vítima do Estado. Olhem pra isso. Torcedor também é cidadão e vota! pic.twitter.com/UC6nF2sOp3 — cássim 🇫🇷 (@Fortalezidista) May 6, 2022

Relatos

Ainda segundo o relato, a confusão toda iniciou por uma perseguição a um torcedor vindo de um bar do Castelão.

"Alguém deve ter tido um probleminha na hora de comprar bebida e essa pessoa deve ter ido em direção as cadeiras e a polícia, pra pegar um única pessoa, jogou gás de pimenta em metade do setor. E começou a balear gente em um setor de 5 mil pessoas", relatou um torcedor que não quis se identificar.



Outro torcedor, que é sócio do Fortaleza, afirmou que foi humilhado no setor e que idoso foi atingido por bala de borracha.

"A raiva foi muito grande, pois tenho irmão cadeirante e queria levar ele no estádio. Mas como levarei ele assim? Passando por isso? Eu sou sócio do Fortaleza, mas só tenho condições de ir para um setor do povão e eu vou para ser humilhado? Vi idoso levando bala de borracha. Quatro policiais foram pegar um só no meio da multidão, causam tudo isso e ainda arrastam o cara para dar porrada?".

Nota da Polícia

Em nota, a Polícia Militar disse que houve uma ocorrência de vias de fato envolvendo torcedores e pessoas que trabalhavam num bar da Arena Castelão, durante o jogo.

"Foi necessário fazer uso controlado da força para conter os ânimos e agressões contra os militares que chegaram ao ponto onde se concentrava a desordem. Um torcedor acabou sendo conduzido preso pelo crime de dano e desacato. Na ação, um policial militar foi ferido e encaminhado ao hospital”, disse a PM.

O Fortaleza Esporte Clube ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

