Fortaleza tem pior início na Série A de pontos corridos e calendário é desafio para Vojvoda

Na lanterna após quatro rodadas e com apenas um ponto conquistado em 12 disputados, depois do empate em 1 a 1 com o São Paulo, na noite do último domingo (8), o Fortaleza tem uma marca negativa: o pior início na Série A do Campeonato Brasileiro desde que a competição passou a ser disputada em pontos corridos.

Esta é a 7ª participação do Tricolor na Primeira Divisão desde 2003 e a que, após quatro rodadas, o time tem a menor pontuação. (veja comparação abaixo)

O contraste é ainda maior comparando com a última temporada. Neste mesmo recorte do Brasileirão 2021, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda já havia somado 10 pontos, quase 20% do total dos 58 que teve em toda a campanha.

A largada no Brasileirão é péssima e preocupante.

Peso do calendário

Legenda: O Fortaleza tem apenas um ponto em 4 jogos na Série A e está na lanterna Foto: KID JUNIOR

Mais ainda: é preciso reagir rapidamente, e meio a um calendário maluco, que ainda no começo de maio, já começa a pesar para o Leão do Pici.

O Fortaleza já fez 27 jogos no ano. Está entre os times da Série A com mais partidas na atual temporada.

A última vez que houve intervalo de uma semana entre um jogo e outro foi em março, entre as vitórias sobre Ferroviário (dia 12) e CRB (dia 19). Desde então, é jogo todo meio e fim de semana.

Nos últimos 30 dias, foram 10 partidas. Média de um jogo a cada três dias.

Sem dúvidas que isso reflete no desempenho. A intensidade vista contra o River Plate foi bem diferente da apresentada contra o São Paulo.

Mas este calendário é uma realidade. Com Libertadores e Copa do Brasil, é um desafio que Vojvoda precisará encontrar soluções para sobreviver.

E o Campeonato Brasileiro, principal objetivo do time na temporada, não pode ficar em 2º plano.

FORTALEZA NAS 4 RODADAS INICIAIS DA SÉRIE A