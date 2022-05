Nova audiência no TJDF aplica W.O em todos os jogos do Crato no Campeonato Cearense de 2022

Campeonato Cearense de 2022 ganhou mais um capítulo nos tribunais nesta terça-feira (9). Em nova audiência, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) modificou o resultado do julgamento anterior e por maioria dos votos, manteve a exclusão do Crato Esporte Clube e aplicou WO em todos os jogos dele no Campeonato Cearense. O conturbadoganhou mais um capítulo nos tribunais nesta terça-feira (9). Em nova audiência, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), manteve a exclusão do Crato Esporte Clube edele no Campeonato Cearense. Na audiência anterior , apenas quatro jogos do Azulão haviam sido anulados, que mantinham a classificação original da 1ª Fase.

Confira a decisão do TJDF-CE

"Por maioria de votos, decidiu o tribunal pleno pela anulação de todas as partidas da equipe do Crato Esporte Clube, em virtude da sua exclusão da competição com a consequente aplicação do WO em todas as partidas da referida agremiação. A defesa solicitou a lavratura do acórdão".

O que muda?

A nova decisão, diferente da primeira audiência, a classificação da 1º Fase mudaria e consequentemente, os confrontos de mata-mata, já que o Crato somou 5 pontos (uma vitória e dois empates), alterando as posições de classificação.

Sem os jogos computados do Crato, o Maracanã ganhará 4 pontos, já que empatou os dois jogos com o Azulão (ambos em 0x0), saltando de 5º para 3º, e o Icasa ganhará três pontos (já que perdeu para o Crato por 1 a 0 na abertura do Estadual).

O Verdão do Cariri, caso ganhe 3 pontos e chegue aos 19, não correria mais risco de rebaixamento, mesmo que perca 4 pontos por escalação irregular do jogador Leandro Mendes, que entrou em campo na última rodada da 1ª Fase mesmo suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Iguatu.

Na tabela original, avançaram Caucaia (1º, 30 pontos), Ferroviário (2º, 26 pontos), Pacajus (3º, 20 pontos) e Iguatu (4º, 19 pontos).

Assim, a nova classificação seria:

1º Caucaia 30 pontos (classificado)

2º Ferroviário 26 pontos (classificado)

3º Maracanã 21 pontos (classificado)

4º Pacajus 20 pontos (classificado)

5º Iguatu 19 pontos (eliminado)

6º Icasa 19 pontos (eliminado)

7º Atlético 13 pontos (rebaixado)

8º Crato 0 ponto (rebaixado)

Com a nova classificação da 1ª Fase, os duelos de mata mata das quartas de finais mudariam: Pacajus x Ceará, Maracanã x Fortaleza. Caucaia e Ferroviário continuariam entrando nas semifinais.

Federação vai recorrer

Federação Cearense de Futebol (FCF), que não havia se pronunciado ou tomado alguma decisão após a primeira audiência, irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e somente após o trânsito em julgado é que tomará as medidas necessárias, determinadas pela Justiça Desportiva. O resultado da competição, , que não havia se pronunciado ou tomado alguma decisão após a primeira audiência, irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e somente após o trânsito em julgado é que tomará as medidas necessárias, determinadas pela Justiça Desportiva. O resultado da competição, vencida pelo Fortaleza , no entanto, não poderá ser homologado até o julgamento dos processos, como reforçou o TJDF:

"Também por unanimidade de votos, o tribunal pleno determina que a FCF se abstenha de homologar os resultados do campeonato cearense de 2022 até o julgamento dos processos no 641/2022 e 1534/2022".

