Por escalação irregular de jogador, Icasa pode perder pontos e ser rebaixado no Campeonato Cearense

O Campeonato Cearense já acabou dentro de campo, mas fora das quatro linhas, ainda não. Isso porque o Icasa pode perder pontos e corre riscos de ser rebaixado no Estadual, fazendo com que o Atlético-CE escape da queda para a Série B do Cearense.

Isso porque o Verdão do Cariri teria escalado um atleta irregularmente. O jogador Leandro Mendes da Silva estava suspenso para a última rodada, mas entrou em campo no empate em 1 a 1 contra o Iguatu.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Mário Kempes, no Blog do Kempes, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Caso a irregularidade seja comprovada, o Icasa, que terminou o Estadual com 16 pontos, deverá ser punido com quatro pontos, fazendo com que o Atlético-CE, que somou 13 na fase classificatória, escape da degola. A reportagem apurou que a Águia da Precabura vai entrar com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE) contra o Verdão.

Entenda o caso

A reportagem checou as súmulas de todos os jogos do Icasa no Estadual, e constatou que Leandro Mendes recebeu cartão amarelo nos três primeiros jogos do Campeonato Cearense, contra Crato, Atlético-CE e Caucaia. Com isso, ficou suspenso e não atuou na 4ª rodada, contra o Pacajus.

Com a série de cartões zerada, ele voltou a ser advertido nos jogos contra Crato (8ª rodada), Feroviário (12ª rodada) e Maracanã (13ª rodada). Com isso, não teria condições de jogo para encarar o Iguatu. Mas foi escalado e atuou como titular no jogo que não valia mais nada.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o presidente do Icasa, França Bezerra, que afirmou:

"Eu não tenho nada oficial ainda sobre isso, não recebi da Federação (Cearense de Futebol). O Departamento de Futebol está apurando e vamos aguardar uma posição".

O que diz a Federação

Via assessoria, a Federação Cearense de Futebol afirmou que está apurando o caso e fazendo análise da situação para se manifestar posteriormente.