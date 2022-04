TJDF julga por exclusão do Crato do Campeonato Cearense; decisão não altera resultado do Estadual

O Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (TJDF-CE) decretou em julgamento, nesta segunda-feira (25), a exclusão do Crato do Campeonato Cearense de 2022. O processo foi retomado após adiamento na última terça (19), com a consolidação da investigação sobre a manipulação de resultados do clube no torneio. A medida não afeta a tabela ou o título conquistado pelo Fortaleza.

Isso porque, dentro do processo, o TJDF-CE indicou que quatro jogos deveriam ser anulados: Pacajus x Crato, Iguatu x Crato, Crato x Atlético-CE e Ferroviário x Crato. Os referidos confrontos terminaram com derrota para o Crato, ou seja, não há impacto direto na tabela de classificação.

