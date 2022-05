Após decisão que anulou jogos do Crato, presidente do TJDF-CE entra de licença para descanso

Presidente do TJDF-CE, Frederico Bandeira pediu licença do cargo para descansar. O comunicado foi emitido por ele próprio na manhã desta terça-feira (10). O afastamento vem após novo julgamento do caso do Crato, no Campeonato Cearense. Em nova audiência, o Tribunal aplicou W.O em todos os jogos do time na competição de 2022. A decisão pode mudar a tabela do Estadual.

O auditor presidente do TJDF-CE explicou que a licença já estava prevista antes mesmo do julgamento envolvendo a equipe caririense. O afastamento começa nesta terça-feira (10) e vai até 5 de junho. O retorno será no dia 6.

“A gente não tem férias no Tribunal, a gente pede licença. De fato, é para descanso. Esse processo foi muito desgastante. Mas não é desgaste de outra forma, é de cansaço mesmo. Foi um processo trabalhoso. E quando eu falo que estava previsto, é que desde antes do julgamento, eu já havia comunicado oficialmente. Na primeira sessão, inclusive, eu fiz esse comunicado antes de abrir a sessão do julgamento do Crato, que eu ia tirar licença. E estava previsto agora para maio. Então, é basicamente por esse motivo mesmo, para descanso das minhas atividades do Tribunal. Mas nada a ver com o julgamento do Cearense, não”, disse Frederico Bandeira.

Dr. Luciano Bezerra Furtado, Vice-Presidente do TJDF-CE, assume a Presidência. O decano Dr. Waldir Xavier de Lima Filho vai responder pela vice-presidência e pela corregedoria.

A licença vem após mais um capítulo conturbado no Campeonato Cearense. Na tarde desta segunda-feira (9), o Tribunal decidiu anular todas as partidas do Crato e aplicar W.O . A decisão modifica a ordem de classificação da Primeira Fase do Estadual. A FCF pretende recorrer da decisão.

VEJA JULGAMENTO DO CRATO

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte