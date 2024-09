Morre Reinaldo, ex-jogador e campeão mundial pelo Flamengo, aos 70 anos

O ex-jogador de futebol Reinaldo morreu na noite da última quinta-feira (26) em Parnamirim (RN). Ele tinha 70 anos, sofreu um infarto na última quarta-feira (25), foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu.

Atual presidente do Potiguar Esporte Clube, Reinaldo atuou pelos dois principais times do futebol do Rio Grande do Norte: ABC e América-RN. Ele também vestiu as camisas de times como Santos, Internacional e Náutico.

As principais conquistas foram conquistadas quando Reinaldo defendeu o Flamengo. Ele fez parte do elenco que conquistou o Mundial, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca em 1981, ao lado de nomes como Zico, Júnior, Adílio e Andrade.