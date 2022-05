STJD suspende decisão do TJDF que anulava todos os jogos do Crato no Campeonato Cearense

O imbróglio envolvendo o Campeonato Cearense 2022 ganhou novo capítulo na tarde desta quinta-feira (19).

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo à decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Ceará (TJDF-CE) que determinava resultado de W.O em todos os jogos do Crato no Campeonato Cearense 2022.

Com isso, se tornam válidos novamente todos os resultados obtidos dentro de campo, incluindo o título de tetracampeão estadual do Fortaleza, ocorrido após a final contra o Caucaia. No entanto, o mérito do caso ainda não foi julgado pelo tribunal superior, que deve fazê-lo em momento posterior.

O recurso foi elaborado pela Diretoria Jurídica da FCF (Leandro Vasques e Eugênio Vasques), a representação dos clubes semifinalistas (Fortaleza, Ferroviário, Caucaia e Iguatu) e do Crato contra a decisão do TJDFCE, mantendo de forma cautelar suspensos os efeitos da posição do tribunal de justiça desportivo local sobre o resultado do Campeonato Cearense.

"Recebemos ofício do STJD dizendo que foi deferido o efeito suspensivo do pedido da federação e dos clubes semifinalistas e da equipe do Crato. Todos eles entraram com recursos voluntário no STJD com efeito suspensivo", explicou o advogado Eugênio Vasques.

Novela fora do campo

O Campeonato Cearense 2022 tem sido marcado por grandes polêmicas fora de campo. Tudo começou com as suspeitas de manipulação de resultados na 1ª fase da competição, dentre as quais as principais recaíram sobre o Crato Esporte Clube.

Após adiamentos, suspensões, liminares, o TJDF-CE resolveu declarar W.O em todas as partidas do Crato, modificando o resultado final do Estadual.