Ingressos a partir de R$ 10: Fortaleza libera check-in e venda para jogo contra o Floresta

Equipes se enfrentam em duelo do Campeonato Cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:47)
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos e os check-ins para o duelo contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense. É possível adquirir os bilhetes online e nas lojas físicas. Os valores custam a partir de R$ 10 reais. As equipes se enfrentam na segunda-feira (26), a partir das 20h30 (de Brasília), no Presidente Vargas.

Os sócios-torcedores de todos os planos já podem realizar check-in no site sociofortaleza.com.br e garantir o lugar. Quem vai comprar bilhetes, pode acessar o Leão Tickets ou se dirigir até uma das lojas do clube (Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi e Rio Mar Kennedy). 

É importante lembrar que é necessário realizar o cadastramento facial no site

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

  • Arquibancada Azul: R$ 10 (meia ) | R$ 20 (inteira)
  • Arquibancada Amarela: R$ 10 (meia ) | R$ 20 (inteira)
  • Arquibancada Laranja: R$ 15 (meia ) | R$ 30 (inteira)
  • Cadeiras Sociais: R$ 50 (meia ) | R$ 100 (inteira)
  • Visitante: R$ 15 (meia ) | R$ 30 (inteira)

*Planos Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Jogada

