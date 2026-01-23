Ingressos a partir de R$ 10: Fortaleza libera check-in e venda para jogo contra o Floresta

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos e os check-ins para o duelo contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense. É possível adquirir os bilhetes online e nas lojas físicas. Os valores custam a partir de R$ 10 reais. As equipes se enfrentam na segunda-feira (26), a partir das 20h30 (de Brasília), no Presidente Vargas.

Os sócios-torcedores de todos os planos já podem realizar check-in no site sociofortaleza.com.br e garantir o lugar. Quem vai comprar bilhetes, pode acessar o Leão Tickets ou se dirigir até uma das lojas do clube (Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi e Rio Mar Kennedy).

É importante lembrar que é necessário realizar o cadastramento facial no site

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Arquibancada Azul: R$ 10 (meia ) | R$ 20 (inteira)

Arquibancada Amarela: R$ 10 (meia ) | R$ 20 (inteira)

Arquibancada Laranja: R$ 15 (meia ) | R$ 30 (inteira)

Cadeiras Sociais: R$ 50 (meia ) | R$ 100 (inteira)

Visitante: R$ 15 (meia ) | R$ 30 (inteira)

*Planos Recarga têm 70% de desconto no ingresso.