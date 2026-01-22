2ª Fase do Cearense tem classificados definidos: Veja grupos e confrontos

Após o encerramento da 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026, foram definidos os grupos e chaveamento da 2ª Fase.

Avançaram no Grupo A: Fortaleza (1º), Ferroviário (2º) e Horizonte (3º). Os 3 clubes formarão o Grupo C.

No Grupo B: Ceará, (1º), Floresta (2º) e Iguatu (3º). Os 3 clubes formarão do Grupo D.

Legenda: Classificação Final da 1ª Fase do Cearense, com os 3 melhores de cada grupo avançando Foto: Reprodução / FCF

Mandos de campo:

Fortaleza (1º do A), Ceará (1º do B), e Ferroviário (2º do A e melhor 2º colocado), terão dois mandos de campo.

Floresta (2º do B), Iguatu (3º do B), e Horizonte (3º do A) terão apenas um mando de campo.

Confrontos da 2ª Fase

Pelo Regulamento, as equipes de um Grupo enfrentarão a do outro (C x D), em jogos de ida. Ou seja, serão apenas 3 rodadas na 2ª Fase.

A FCF ainda divulgará a tabela com as datas e horários, mas o Clássico-Rei será na 3ª rodada, no dia 8 de fevereiro. Os jogos da 1ª rodada já acontecem no fim de semana.

1ª rodada

Fortaleza x Floresta

Iguatu x Horizonte

Ferroviário x Ceará

2ª rodada

Fortaleza x Iguatu

Ceará x Horizonte

Floresta x Ferroviário

3ª rodada

Ceará x Fortaleza

Ferroviário x Iguatu

Horizonte x Floresta

Quantos times se classificam?

Os dois primeiros de cada grupo estarão nas semifinais