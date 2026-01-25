Diário do Nordeste
“Vou dar a minha vida para defender essa camisa”, declara Matheusinho ao ser anunciado pelo Ceará

Jogador chega por empréstimo até o fim de 2026

Crisneive Silveira
(Atualizado às 11:24)
Jogada
Legenda: Matheusinho é anunciado como novo reforço do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará anunciou oficialmente a contratação de Matheusinho neste domingo (25). Ele por empréstimo junto ao Santa Clara (Portugal), com vínculo até o fim de 2026, como havia antecipado o Diário do Nordeste. O atacante e meio-campista de 27 anos, que estava no Sport, é o sexto reforço do Vovô na temporada. O jogador, que tinha acerto verbal com o Vovô, demorou a ser anunciado por causa do entrave na saída do clube pernambucano.

O atleta será regularizado nos próximos dias e poderá ficar à disposição do técnico Mozart. Em Porangabuçu, o camisa 98 já participa das atividades com o restante do elenco desde o dia 14 de janeiro. O jogador comemorou o acerto.

“Estou muito feliz por estar nesse clube de massa que é o Ceará. Espero retribuir da melhor forma possível. Que seja um ano abençoado para a gente, que possamos alcançar todos os nossos objetivos. Vou dar a minha vida para defender essa camisa e para colocar o Ceará no seu devido lugar, que é na elite do futebol”, declarou o atleta em entrevista ao site oficial do clube.

Formado nas categorias de base do América-MG, ele se profissionalizou pelo Coelho em 2016 e ficou na equipe até 2020. Em seguida, passou por Beitar Jerusalém (ISR), Ashdod (ISR), até retornar ao clube de origem, onde ficou por mais três anos. 

Também vestiu a camisa do Criciúma, onde teve destaque e foi negociado com o Santa Clara até voltar para o futebol brasileiro em 2025. Nosso seis meses em que defendeu o Sport, ele entrou em campo 25 vezes, marcou dois gols e deu quatro assistências. 

Classificado em primeiro do Grupo B do Campeonato Cearense, o Alvinegro volta a campo neste domingo (25). A equipe enfrenta o Ferroviário no primeiro duelo da segunda fase da competição. O Estádio Presidente Vargas receberá a partida que terá início às 18h (de Brasília).

