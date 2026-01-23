Matheusinho tem rescisão com o Sport em trâmites finais e vai assinar com o Ceará

O atacante Matheusinho será anunciado como reforço do Ceará nos próximos dias. Ele está em trâmites finais de rescisão com o Sport e tem acerto de empréstimo para o Vovô junto ao Santa Clara, de Portugal. O vínculo será até o fim de 2026.

O jogador está em Fortaleza desde 14 de janeiro, e faz treinos à parte em Porangabuçu desde então. O acordo verbal entre o Alvinegro e o atleta está firmado há dias, mas era necessário o encerramento do vínculo com o clube pernambucano, que ia até junho de 2026.

Com o entrave da saída do Sport, que acabou adiando a conclusão do negócio com o Ceará, Matheusinho chegou a ser cobiçado no mercado por outros clubes, mas manteve a preferência dada ao time comandado por Mozart.

Matheusinho é atacante de lado, atua pela direita, mas também pode jogar como segundo atacante. Pelo Sport, em seis meses, fez 25 jogos, dois gols e foi o autor de quatro assistências.