Matheusinho tem rescisão com o Sport em trâmites finais e vai assinar com o Ceará

Vovô aguarda oficialização da saída do clube pernambucano e vai ter o atacante por empréstimo até o fim de 2026

Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:56)
Legenda: Santa Clara-POR vai emprestar Matheusinho ao Ceará até dezembro de 2026
Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

O atacante Matheusinho será anunciado como reforço do Ceará nos próximos dias. Ele está em trâmites finais de rescisão com o Sport e tem acerto de empréstimo para o Vovô junto ao Santa Clara, de Portugal. O vínculo será até o fim de 2026.

O jogador está em Fortaleza desde 14 de janeiro, e faz treinos à parte em Porangabuçu desde então. O acordo verbal entre o Alvinegro e o atleta está firmado há dias, mas era necessário o encerramento do vínculo com o clube pernambucano, que ia até junho de 2026.

Com o entrave da saída do Sport, que acabou adiando a conclusão do negócio com o Ceará,  Matheusinho chegou a ser cobiçado no mercado por outros clubes, mas manteve a preferência dada ao time comandado por Mozart.

Matheusinho é atacante de lado, atua pela direita, mas também pode jogar como segundo atacante. Pelo Sport, em seis meses, fez 25 jogos, dois gols e foi o autor de quatro assistências.

 
