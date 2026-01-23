Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Com trabalhos de passe e finalização, Ceará treina para o Clássico da Paz

Equipe encara o Ferroviário no PV

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bruno Ferreira, goleiro do Ceará.
Foto: Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará segue a preparação para o duelo contra o Ferroviário. Em Porangabuçu, o grupo liderado pelo técnico Mozart participou de mais um treinamento técnico. As equipes vão se enfrentar na segunda fase do Campeonato Cearense. 

Primeiro, o grupo realizou aquecimento. Em seguida, o grupo realizou trabalhos com bola com foco na troca de passes e criação de jogadas em campo reduzido. Depois, os atletas trabalharam finalizações. 

O último dia de atividades será neste sábado (24). O Alvinegro enfrenta o Tubarão da Barra no Clássico da Paz no domingo (25), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

