Ceará regulariza zagueiro Júlio César, que pode estrear já no domingo

Defensor pode atuar contra o Ferroviário pela 2ª Fase do Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:42)
Jogada
Legenda: Júlio César já está regularizado e pode estrear pelo Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O zagueiro Júlio César foi regularizado nesta sexta-feira (23) e poderá fazer sua estreia pelo Ceará contra o Ferroviário. O Alvinegro joga no domingo (25), às 18 horas no Presidente Vargas, pela 1ª rodada da 2ª Fase.

O jogador já teve seu nome publicado no BID nesta sexta-feira e está disponível para otécnico Mozart. No momento, a zaga titular do Vozão é Éder e Pedro Gilmar.

Legenda: Júlio César teve o nome publicado no BID da CBF
Foto: Reprodução / CBF

Júlio César tem contrato de empréstimo até o fim de 2027, vindo do América.

"Agradeço muito ao Ceará pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho. As expectativas para esse período são muito altas. Que possamos brigar pelos títulos e pelo principal objetivo do ano, que é levar o Ceará de volta à Série A. Sou um atleta versátil, que busco ajudar sempre da melhor forma. Podem esperar muita vontade, determinação e raça”, disse ele.

 

 

