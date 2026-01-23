Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem interesse Chrystian Barletta, mas pendências do Sport com atleta atrasam negociação

Jogador deixou o Ceará após ação na justiça antes de ir para o time pernambucano

Escrito por
Vladimir Marques e Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:23)
Jogada
Legenda: Barletta é jogador do Sport e tem contrato até o final de 2028
Foto: Paulo Paiva/ Divulgação Sport Recife

O Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Chrystian Barletta, do Sport. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor de Aço espera o jogador resolver pendências com o Leão da Ilha para iniciar uma negociação.

O clube pernambucano e o jogador têm questões financeiras pendentes, já que o Sport foi rebaixado para a Série B. Ele tem contrato com o clube até 2028.

O Fortaleza ainda aguarda uma negociação, mas também procura outros nomes, já que tem pressa para repor o setor de ataque, mais precisamente os pontas. Barletta pode jogar na ponta direita ou centralizado no meio.

Ex-Ceará

O atacante já vestiu a camisa do Ceará e deixou o clube após ação na justiça. Barletta foi contratado por R$ 6,6 milhões em julho de 2023, mas no início do ano seguinte, entrou com ação na Justiça do Trabalho para rescisão de contrato por atraso de salários e outros vencimentos.

O contrato foi rescindido, sem que o Ceará pagasse os valores pedidos por Barletta, mas o Ceará precisou pagar uma dívida junto ao São Bernardo de R$ 4,4 milhões.

Assuntos Relacionados

Jogada

Fortaleza tem interesse Chrystian Barletta, mas pendências do Sport com atleta atrasam negociação

Jogador deixou o Ceará após ação na justiça antes de ir para o time pernambucano

Vladimir Marques e Fernanda Alves Há 18 minutos
Final do Campeonato Cearense 2024

Jogada

Campeonato Cearense 2026 no TikTok: SVM amplia cobertura e transmite estadual em 6 plataformas

Fortaleza x Floresta terá transmissão gratuita com imagens ao vivo no TikTok do Diário do Nordeste e cobertura multiplataforma do Jogada

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Ferroviário inicia venda de ingressos para Clássico com o Ceará; Veja carga e valores

Equipes se enfrentam no domingo pela 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 2 horas
Foto de Lucas Paquetá

Jogada

Quanto o West Ham quer do Flamengo por Lucas Paquetá? Veja proposta e detalhes

Jogador não tem sido relacionado pelo técnico Nuno Espírito Santo para as últimas partidas do West Ham

Daniel Farias Há 2 horas
joadores

Jogada

Com apoio da torcida, Norde Vôlei bate o Araguari e assume vice-liderança da Superliga B

Equipes se enfrentaram no Aécio de Borba

Crisneive Silveira Há 2 horas
Montagem com foto de atletas do Ceará e do Ferroviário

Jogada

TV Verdes Mares transmite ao vivo Ceará x Ferroviário pelo Campeonato Cearense de 2026

A partida marca a abertura da 2ª fase do Estadual

Alexandre Mota 23 de Janeiro de 2026