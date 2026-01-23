Fortaleza tem interesse Chrystian Barletta, mas pendências do Sport com atleta atrasam negociação
Jogador deixou o Ceará após ação na justiça antes de ir para o time pernambucano
O Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Chrystian Barletta, do Sport. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor de Aço espera o jogador resolver pendências com o Leão da Ilha para iniciar uma negociação.
O clube pernambucano e o jogador têm questões financeiras pendentes, já que o Sport foi rebaixado para a Série B. Ele tem contrato com o clube até 2028.
O Fortaleza ainda aguarda uma negociação, mas também procura outros nomes, já que tem pressa para repor o setor de ataque, mais precisamente os pontas. Barletta pode jogar na ponta direita ou centralizado no meio.
Ex-Ceará
O atacante já vestiu a camisa do Ceará e deixou o clube após ação na justiça. Barletta foi contratado por R$ 6,6 milhões em julho de 2023, mas no início do ano seguinte, entrou com ação na Justiça do Trabalho para rescisão de contrato por atraso de salários e outros vencimentos.
O contrato foi rescindido, sem que o Ceará pagasse os valores pedidos por Barletta, mas o Ceará precisou pagar uma dívida junto ao São Bernardo de R$ 4,4 milhões.