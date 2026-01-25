Cruzeiro vence o São Paulo e conquista o bicampeonato da Copinha

O Cruzeiro levou mais um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O bicampeonato veio após a Raposa superar o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (25), no Pacaembu. William e Gustavinho balançaram as redes para a equipe mineira, enquanto Isac descontou para o time adversário.

"Não tenho palavras para agradecer a Deus. Só Deus sabe o quanto orei. Hoje Deus me respondeu. Agradecer também todo o elenco, que não deixou de correr, a entrega. Só agradecer pelo título e pelo gol. Fui feliz na finalização", afirmou Gustavinho, que marcou o gol da vitória e foi eleito craque da final.

A equipe comandada por Mairon César não perdeu nenhum duelo na competição. O Cabuloso passou por Barra-SC, Esporte de Patos e Francana e foi líder do Grupo 13 na primeira fase.

Depois, no mata-mata, superou Meita-Noite, Ponte Preta, Santos e Guanabara City.Em seguida, eliminou o Grêmio na semifinal e superou o São Paulo, que era o atual campeão da disputa.

Além do segundo título, também é a segunda vez que a equipe supera o Tricolor paulista numa final de Copinha. A primeira foi em 2007. Com o resultado, o grupo iguala o número de títulos de Palmeiras, Nacional-SP, Portuguesa e Ponte Preta. O Corinthians é o maior vencedor com 11 troféus.