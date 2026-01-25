Daniel Alves será inscrito como jogador e deve voltar a atuar em clube de Portugal

Daniel Alves será inscrito nos próximos dias como jogador. O lateral ex-Seleção Brasileira e Barcelona deve voltar, em breve, a atuar em uma competição profissional. Ele vai defender o Sporting Clube de São João de Ver, da Terceira Divisão de Portugal. A informação é da ESPN.

O ex-jogador, de 42 anos, é dono do clube, que luta para escapar do rebaixamento. A equipe é a penúltima colocada do Grupo A. A ideia é que ele assine um contrato de curta duração, até junho deste ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Em seguida, o plano é se dedicar à carreira de treinador. Recentemente, o brasileiro obteve a licença A da UEFA.

Daniel Alves está longe dos gramados desde 2023, quando foi preso por agressão sexual na Espanha. O ex-lateral ficou em prisão preventiva por mais de um ano, até ser condenado a quatro anos e seis meses de prisão em primeira instância. Ele deixou a prisão após pagar fiança.

Em 2025, o Tribunal Superior da Catalunha decidiu, por unanimidade, anular a condenação por falta de provas suficientes. Com isso, o brasileiro recuperou a liberdade e os passaportes.

Relembre o caso

Há mais de dois anos, o diário ABC revelou que Daniel Alves teria violentado sexualmente uma jovem em uma casa noturna, a Sutton. A mulher esteve acompanhada por amigas durante todo o tempo, e a equipe de segurança do local acionou a polícia, que colheu o depoimento da vítima.

Em 10 de janeiro de 2023, a Justiça espanhola aceitou a denúncia e passou a investigar o ex-jogador, que, por muitos anos, defendeu o Barcelona. Inconsistências nas versões apresentadas à Justiça, além da possibilidade de fuga do país, levaram a juíza Maria Concepción Canton Martín a decretar a prisão do atleta em 20 de janeiro de 2023.

Durante o período em que esteve recluso, o brasileiro mudou o depoimento mais de uma vez. Entre as contradições, Daniel Alves chegou a afirmar que não conhecia a mulher que o acusava. Posteriormente, disse que houve relação sexual, mas de forma consensual.

No decorrer do processo, ele trocou de advogado de defesa e teve negados outros recursos para responder à acusação em liberdade. Daniel Alves também deu entrada em um processo de divórcio com a modelo e empresária espanhola Joana Sanz, que acabou não avançando.