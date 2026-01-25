Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fluminense x Flamengo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:59)
Jogada
Legenda: Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Carioca
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo (16) às 18 horas, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. 

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e ge tv.
 

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

A partida é decisiva para o Rubro-Negro, que está ameaçado de rebaixamento. O Fla é apenas o 5º do Grupo B, com 4 pontos, na penúltima colocação. Os dois últimos de cada grupo jogarão o quadrangular do rebaixamento.

A situação já foi mais crítica, ao somar um ponto em 3 jogos com o time Sub-20, mas a equipe titular deu uma sobrevida ao Flamengo após vitória por 1x0 diante do Vasco, gol de Carrascal.

Assim, restando apenas mais dois jogos para o Flamengo - contra Fluminense e Sampaio Corrêa - a equipe precisa vencer.

Por isso o grupo principal continuará em campo, ainda que sem Jorginho e Arrascaeta. Mas Samuel Lino e Pedro devem ser titulares.

O Fluminense é o 2º colocado do Grupo A com 6 pontos e ainda tem 3 jogos a fazer - Flamengo, Botafogo e Maricá.

E com a estreia do Brasileirão no meio de semana, contra o Grêmio, o time tricolor deve escalar uma equipe mista.

Prováveis Escalações

Fluminense: 

Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)

Flamengo

Andrew; Varela (Royal), Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles; Pulgar, Evertton Araújo, Carrascal; Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luis

 
Arbitragem
 

Árbitro: Alex Gomes Stefano
Assistente 1: Luiz Cláudio Regazone
Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assuntos Relacionados
Ceará e Ferroviário

Jogada

Ferroviário x Ceará: acompanhe a transmissão da Verdinha e em tempo real

O Clássico da Paz, com mando de campo do Tubarão da Barra, abre a segunda fase do Campeonato Cearense, no estádio Presidente Vargas

Redação Há 1 hora
jogador

Jogada

Daniel Alves será inscrito como jogador e deve voltar a atuar em clube de Portugal

Aos 42 anos, defensor deverá ter contrato até o meio do ano

Redação Há 1 hora

Jogada

Fluminense x Flamengo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca

Redação Há 1 hora

Jogada

Olímpia faz proposta por atacante Bareiro, mas Fortaleza avalia como muito abaixo da esperada

Atacante tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano que vem

Vladimir Marques Há 2 horas
jogadores

Jogada

Cruzeiro vence o São Paulo e conquista o bicampeonato da Copinha

Equipes se enfrentaram no Pacaembu

Crisneive Silveira 25 de Janeiro de 2026
Montagem com fotos das torcidas de Ceará e Fortaleza

Jogada

MPCE suspende torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza após briga

A decisão é válida para os dois próximos jogos do Campeonato Cearense

Redação 25 de Janeiro de 2026