Fluminense x Flamengo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo (16) às 18 horas, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e ge tv.



Como chegam as equipes

A partida é decisiva para o Rubro-Negro, que está ameaçado de rebaixamento. O Fla é apenas o 5º do Grupo B, com 4 pontos, na penúltima colocação. Os dois últimos de cada grupo jogarão o quadrangular do rebaixamento.

A situação já foi mais crítica, ao somar um ponto em 3 jogos com o time Sub-20, mas a equipe titular deu uma sobrevida ao Flamengo após vitória por 1x0 diante do Vasco, gol de Carrascal.

Assim, restando apenas mais dois jogos para o Flamengo - contra Fluminense e Sampaio Corrêa - a equipe precisa vencer.

Por isso o grupo principal continuará em campo, ainda que sem Jorginho e Arrascaeta. Mas Samuel Lino e Pedro devem ser titulares.

O Fluminense é o 2º colocado do Grupo A com 6 pontos e ainda tem 3 jogos a fazer - Flamengo, Botafogo e Maricá.

E com a estreia do Brasileirão no meio de semana, contra o Grêmio, o time tricolor deve escalar uma equipe mista.

Prováveis Escalações

Fluminense:

Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)

Flamengo

Andrew; Varela (Royal), Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles; Pulgar, Evertton Araújo, Carrascal; Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luis



Arbitragem



Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistente 1: Luiz Cláudio Regazone

Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho