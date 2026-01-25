Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Olímpia faz proposta por atacante Bareiro, mas Fortaleza avalia como muito abaixo da esperada

Atacante tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano que vem

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
Jogada
Legenda: Bareiro fez 23 jogos em 2025 pelo Fortaleza e marcou 7 gols
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Olímpia, do Paraguai, fez uma proposta pelo atacante Bareiro, do Fortaleza. O clube paraguaio já havia sondado o Leão pela contratação do jogador e fez uma proposta.

Porém, o Fortaleza achou o valor bem abaixo do esperado. No dia 19, o presidente do Olímpia, em contrato como Diário do Nordeste, afirmou que o Tricolor de Aço pediu US$ 3 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador.

Pela negativa do Fortaleza, não há negociações com o Olimpia, mas mesmo querendo manter o atleta, o time cearense se mantém aberto a ouvir propostas.

Bareiro é paraguaio, está com 29 anos e tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027.

Na temporada 2026, o atacante já atuou em 4 jogos pelo Leão e marcou um gol.

Bareiro valoriza o Fortaleza

Em entrevista à Deporte Total, rádio do Paraguai na semana passada, Bareiro afirmou que o Fortaleza fez um esforço para contratá-lo e que se sente importante no clube.

"Hoje estou no Fortaleza, um clube que me ama e me valoriza muito, eles estão mantendo meu contrato, terminei o ano com a redenção dos gols. Eles dispensaram os outros nove jogadores que tinham no Fortaleza para me contratar, e isso me fez sentir importante, então é difícil para qualquer outro clube me contratar. Eu também disse que qualquer oferta que chegar ao Fortaleza e os convencer, temos que discutir. Tudo pode acontecer até o último dia da janela de transferências.", explicou.

Jogada

Olímpia faz proposta por atacante Bareiro, mas Fortaleza avalia como muito abaixo da esperada

Atacante tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano que vem

Vladimir Marques Há 28 minutos
jogadores

Jogada

Cruzeiro vence o São Paulo e conquista o bicampeonato da Copinha

Equipes se enfrentaram no Pacaembu

Crisneive Silveira Há 1 hora
Montagem com fotos das torcidas de Ceará e Fortaleza

Jogada

MPCE suspende torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza após briga

A decisão é válida para os dois próximos jogos do Campeonato Cearense

Redação Há 2 horas

Jogada

Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027; Fortaleza será uma das sedes

Será a primeira edição do Mundial em um país da América do Sul

Crisneive Silveira 25 de Janeiro de 2026
Zé Welison em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza rescinde contrato com Zé Welison, que acerta com o Remo

Jogador chegou ao Tricolor do Pici em 2022

Crisneive Silveira 25 de Janeiro de 2026
jogador

Jogada

“Vou dar a minha vida para defender essa camisa”, declara Matheusinho ao ser anunciado pelo Ceará

Jogador chega por empréstimo até o fim de 2026

Crisneive Silveira 25 de Janeiro de 2026