Olímpia faz proposta por atacante Bareiro, mas Fortaleza avalia como muito abaixo da esperada

O Olímpia, do Paraguai, fez uma proposta pelo atacante Bareiro, do Fortaleza. O clube paraguaio já havia sondado o Leão pela contratação do jogador e fez uma proposta.

Porém, o Fortaleza achou o valor bem abaixo do esperado. No dia 19, o presidente do Olímpia, em contrato como Diário do Nordeste, afirmou que o Tricolor de Aço pediu US$ 3 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador.

Pela negativa do Fortaleza, não há negociações com o Olimpia, mas mesmo querendo manter o atleta, o time cearense se mantém aberto a ouvir propostas.

Bareiro é paraguaio, está com 29 anos e tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027.

Na temporada 2026, o atacante já atuou em 4 jogos pelo Leão e marcou um gol.

Bareiro valoriza o Fortaleza

Em entrevista à Deporte Total, rádio do Paraguai na semana passada, Bareiro afirmou que o Fortaleza fez um esforço para contratá-lo e que se sente importante no clube.

"Hoje estou no Fortaleza, um clube que me ama e me valoriza muito, eles estão mantendo meu contrato, terminei o ano com a redenção dos gols. Eles dispensaram os outros nove jogadores que tinham no Fortaleza para me contratar, e isso me fez sentir importante, então é difícil para qualquer outro clube me contratar. Eu também disse que qualquer oferta que chegar ao Fortaleza e os convencer, temos que discutir. Tudo pode acontecer até o último dia da janela de transferências.", explicou.