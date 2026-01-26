Com Dupla Sena pagando R$ 11 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (26).
A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta segunda-feira (26), ao sortear R$ 11 milhões.
Para faturar o valor, o apostador deve acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Outras chances
Outro prêmio de grande valor é o da Quina, que sorteia R$ 10,2 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso.
A Lotomania e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmio de R$ 6,5 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente.
Já a Loteca e Super Sete podem pagar R$ 2 milhões e R$ 1,3 milhão, na ordem.
Loterias da caixa com sorteio hoje (26/1)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Dupla Sena
|R$ 11 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Quina
|R$ 10,2 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Loteca
|R$ 2 milhões
|Acertar o resultado de 14 jogos.
|Lotomania
|R$ 6,5 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 1,3 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Veja também
Como apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.