Com Dupla Sena pagando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta segunda-feira (26), ao sortear R$ 11 milhões.

Para faturar o valor, o apostador deve acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Outras chances

Outro prêmio de grande valor é o da Quina, que sorteia R$ 10,2 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso.

A Lotomania e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmio de R$ 6,5 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente.

Já a Loteca e Super Sete podem pagar R$ 2 milhões e R$ 1,3 milhão, na ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (26/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Dupla Sena R$ 11 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Quina R$ 10,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Loteca R$ 2 milhões Acertar o resultado de 14 jogos. Lotomania R$ 6,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 1,3 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.