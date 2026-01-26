Diário do Nordeste
Com Dupla Sena pagando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (26).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:45)
Negócios
Volante da Dupla-Sena.
Legenda: Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h.
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock.

Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta segunda-feira (26), ao sortear R$ 11 milhões. 

Para faturar o valor, o apostador deve acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Outras chances

Outro prêmio de grande valor é o da Quina, que sorteia R$ 10,2 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso. 

Lotomania e a Lotofácil também estão na agenda de sorteios da Caixa, com prêmio de R$ 6,5 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente. 

Já a Loteca e Super Sete podem pagar R$ 2 milhões e R$ 1,3 milhão, na ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (26/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Dupla Sena R$ 11 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.  
Quina  R$ 10,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.  
Lotofácil  R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Loteca R$ 2 milhões Acertar o resultado de 14 jogos.
Lotomania R$ 6,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Super Sete R$ 1,3 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 

Veja também

teaser image
Negócios

Duas apostas do Ceará acertam a quina da Mega-sena e levam mais de R$ 20 mil cada

teaser image
Negócios

Fatura do cartão de crédito de Daniel Vorcaro chegou a R$ 2,4 milhões e está sob investigação

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

