Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Super Bowl 2026 será entre New England Patriots e Seattle Seahawks; veja data, horário e detalhes

Patriots e Seahawks garantiram vaga no Super Bowl LX após vencerem as finais de conferência e se enfrentam no dia 8 de fevereiro, no Levi’s Stadium, na Califórnia

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX em 2026
Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Estão definidas as equipes que disputarão o Super Bowl LX em 2026: New England Patriots e Seattle Seahawks foram campeões de suas respectivas conferências da NFL no último domingo (25) e agora disputarão a grande final da temporada do futebol americano.

O New England Patriots venceu o Denver Broncos fora de casa por 10 a 7 e sagrou-se campeão da AFC, com destaque para o quarterback Drake Maye, que logo em seu segundo ano como titular da NFL, disputará o seu primeiro Super Bowl.

Já na NFC, o Seattle Seahawks fez valer o mando de campo e venceu o Los Angeles Rams por 31 a 27, em placar apertado, garantindo o título de campeão da conferência e também a vaga no Super Bowl LX, para enfrentar os Patriots.

Quando e onde será o Super Bowl 2026?

O Super Bowl LX acontece no domingo, 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida entre New England Patriots e Seattle Seahawks está marcada para começar 20h30, no horário de Brasília.

Quem fará o show do intervalo no Super Bowl 2026?

O show do intervalo do Super Bowl 2026 será do rapper porto-riquenho Bad Bunny, um dos cantores mais escutados do mundo. A Globo, detentora dos direitos de transmissão da NFL, irá transmitir o show ao vivo para todo o Brasil.

Onde assistir aos jogos decisivos da NFL?

A temporada 2025/2026 da NFL tem sido transmitida pelo Sportv, pela GE TV, pela ESPN e pelo Disney+, além do NFL Game Pass. As finais de conferência e o Super Bowl serão transmitidos por estes veículos. A Globo vai transmitir o show do intervalo.

Assuntos Relacionados
New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX em 2026

Jogada

Super Bowl 2026 será entre New England Patriots e Seattle Seahawks; veja data, horário e detalhes

Patriots e Seahawks garantiram vaga no Super Bowl LX após vencerem as finais de conferência e se enfrentam no dia 8 de fevereiro, no Levi’s Stadium, na Califórnia

Daniel Farias Há 13 minutos

Jogada

Fortaleza x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Mozart fica satisfeito com desempenho do Ceará em goleada: 'Jogando no nível que nós esperamos'

Vozão fez 5x1 no Ferroviário neste domingo pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 25 de Janeiro de 2026

Jogada

Flamengo perde para o Fluminense e fica próximo do quadrangular do rebaixamento no Carioca

Rubro-Negro só tem mais um jogo na 1ª Fase do Estadual

Vladimir Marques 25 de Janeiro de 2026

Jogada

Fernandinho se diz aliviado após golaço pelo Ceará que acabou com jejum dele de 27 partidas

Atacante entrou no 2º tempo e marcou um golaço que fechou a goleada contra o Ferroviário

Vladimir Marques 25 de Janeiro de 2026

Jogada

Ceará se impõe, goleia o Ferroviário por 5x1 e estreia bem na 2ª Fase do Estadual

Vozão vence com gols de Pedro Gilmar, Matheus Araújo (2), Lucca e Fernandinho

Vladimir Marques 25 de Janeiro de 2026