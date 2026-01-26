Super Bowl 2026 será entre New England Patriots e Seattle Seahawks; veja data, horário e detalhes

Estão definidas as equipes que disputarão o Super Bowl LX em 2026: New England Patriots e Seattle Seahawks foram campeões de suas respectivas conferências da NFL no último domingo (25) e agora disputarão a grande final da temporada do futebol americano.

O New England Patriots venceu o Denver Broncos fora de casa por 10 a 7 e sagrou-se campeão da AFC, com destaque para o quarterback Drake Maye, que logo em seu segundo ano como titular da NFL, disputará o seu primeiro Super Bowl.

Já na NFC, o Seattle Seahawks fez valer o mando de campo e venceu o Los Angeles Rams por 31 a 27, em placar apertado, garantindo o título de campeão da conferência e também a vaga no Super Bowl LX, para enfrentar os Patriots.

Quando e onde será o Super Bowl 2026?

O Super Bowl LX acontece no domingo, 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida entre New England Patriots e Seattle Seahawks está marcada para começar 20h30, no horário de Brasília.

Quem fará o show do intervalo no Super Bowl 2026?

O show do intervalo do Super Bowl 2026 será do rapper porto-riquenho Bad Bunny, um dos cantores mais escutados do mundo. A Globo, detentora dos direitos de transmissão da NFL, irá transmitir o show ao vivo para todo o Brasil.

Onde assistir aos jogos decisivos da NFL?

A temporada 2025/2026 da NFL tem sido transmitida pelo Sportv, pela GE TV, pela ESPN e pelo Disney+, além do NFL Game Pass. As finais de conferência e o Super Bowl serão transmitidos por estes veículos. A Globo vai transmitir o show do intervalo.