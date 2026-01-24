Diário do Nordeste
Finais de conferência da NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (25)

Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Matthew Stafford, do Los Angeles Rams, durante jogo da NFL contra o Arizona Cardinals
Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos das finais de conferência da NFL na TV deste domingo (25) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

A NFL está na fase que antecede ao Super Bowl. Tratam-se das finais de conferências, que definem os dois clubes que irão se enfrentar na decisão. Atualmente, a NFL é dividida em duas conferências: AFC e NFC.

A final da AFC será entre New England Patriots e Denver Broncos, com mando de campo dos Broncos, em Denver. O jogo será no dia 25 de janeiro, às 17h. Já na NFC, a final será entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, em Seattle, na mesma data, às 20h30.

Foto de Drake Maye é o quarterback do New England Patriots, uma das equipes que podem estar no Super Bowl 2026
Legenda: Drake Maye é o quarterback do New England Patriots, uma das equipes que podem estar no Super Bowl 2026
Foto: Winslow Townson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

FINAIS DE CONFERÊNCIA DA NFL, DOMINGO (25)

  • 17h | New England Patriots x Denver Broncos | ESPN e Disney+
  • 20h30 | Los Angeles Rams x Seattle Seahawks | Sportv 2 e GE TV

Os vencedores dos dois confrontos vão se enfrentar no Super Bowl LX, que acontece no domingo, 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida está marcada para começar 20h30, no horário de Brasília.

 

