Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr
Foto: Abdullah Mahdi / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (26)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h20 | Al Hazem x Damac | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Nassr x Al Taawoun | Canal GOAT e Sportv
  • 14h30 | Al Ittihad x Al Okhdood | Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO TURCO

  • 14h30 | Eyüpspor x Besiktas | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Ceuta x Cultural Leonesa | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Hellas Verona x Udinese | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h45 | Le Mans x Dunkerque | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Girona x Getafe | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Everton x Leeds | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Norwich x Coventry | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 17h | Platense x Instituto | Disney+

CAMPEONATO CARIOCA

  • 17h | Madureira x Portuguesa-RJ | Premiere
  • 21h30 | Nova Iguaçu x Volta Redonda | Premiere

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 | Porto x Gil Vicente | ESPN e Disney+

CAMPEONATO PAULISTA

  • 20h | Portuguesa x Guarani | TNT e HBO Max
Assuntos Relacionados
Foto de Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr

Jogada

Al Nassr x Al Taawoun na Saudi Pro League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Saudita em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 47 minutos
Foto de Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, durante jogo contra o Miami Heat na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto do zagueiro João Pedro Tchoca

Jogada

Ex-Ceará, João Pedro Tchoca é negociado pelo Corinthians para a Europa; veja destino e valores

Zagueiro de 22 anos vai atuar no Torino por empréstimo, com obrigação de compra, e pode render até R$ 28,2 milhões ao Timão

Daniel Farias Há 1 hora
New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX em 2026

Jogada

Super Bowl 2026 será entre New England Patriots e Seattle Seahawks; veja data, horário e detalhes

Patriots e Seahawks garantiram vaga no Super Bowl LX após vencerem as finais de conferência e se enfrentam no dia 8 de fevereiro, no Levi’s Stadium, na Califórnia

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Fortaleza x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 26 de Janeiro de 2026