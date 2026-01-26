Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (26)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h20 | Al Hazem x Damac | Canal GOAT
- 14h30 | Al Nassr x Al Taawoun | Canal GOAT e Sportv
- 14h30 | Al Ittihad x Al Okhdood | Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO TURCO
- 14h30 | Eyüpspor x Besiktas | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Ceuta x Cultural Leonesa | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Hellas Verona x Udinese | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h45 | Le Mans x Dunkerque | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Girona x Getafe | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Everton x Leeds | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Norwich x Coventry | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 17h | Platense x Instituto | Disney+
CAMPEONATO CARIOCA
- 17h | Madureira x Portuguesa-RJ | Premiere
- 21h30 | Nova Iguaçu x Volta Redonda | Premiere
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 | Porto x Gil Vicente | ESPN e Disney+
CAMPEONATO PAULISTA
- 20h | Portuguesa x Guarani | TNT e HBO Max
