Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (26) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (26), NA NBA
- 21h | Cleveland Cavaliers x Orlando Magic | ESPN 4 e Disney+
- 21h | Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers | League Pass
- 21h30 | Atlanta Hawks x Indiana Pacers | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Los Angeles Lakers | NBA Brasil (YouTube)
- 22h | Boston Celtics x Portland Trail Blazers | League Pass
- 22h | Houston Rockets x Memphis Grizzlies | League Pass
- 23h30 | Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors | ESPN 4 e Disney+
Assuntos Relacionados