Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, durante jogo contra o Miami Heat na NBA 2024/25
Foto: Issac Baldizon / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta segunda-feira (26) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (26), NA NBA

  • 21h | Cleveland Cavaliers x Orlando Magic | ESPN 4 e Disney+
  • 21h | Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers | League Pass
  • 21h30 | Atlanta Hawks x Indiana Pacers | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Los Angeles Lakers | NBA Brasil (YouTube)
  • 22h | Boston Celtics x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 22h | Houston Rockets x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 23h30 | Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors | ESPN 4 e Disney+
