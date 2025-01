Ex-Ceará, João Pedro Tchoca marca gol e é destaque em jogo do Corinthians

O zagueiro João Pedro Tchoca marcou o seu primeiro gol como jogador profissional na noite da última quarta-feira (22), na vitória do Corinthians sobre o Água Santa, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2025.

O jovem jogador de 21 anos defendeu o Ceará em parte da temporada 2024, emprestado pelo Corinthians. Com a camisa do Vovô, João Pedro foi titular na reta final da campanha que resultou no acesso do Alvinegro de Porangabuçu à Série A do Brasileirão.

Legenda: Zagueiro João Pedro Tchoca Foto: Gledson Jorge/Ceará SC

Apesar das tentativas do Ceará de permanecer com João Pedro para 2025, o Corinthians fez questão de contar com o zagueiro na nova temporada, com a promessa de que o jogador receberia oportunidades do técnico Ramón Díaz no time profissional.

“Tchoca” já foi titular em duas das três partidas do Corinthians na temporada 2025 e na mais recente delas, contra o Água Santa, foi um dos destaques do Timão, com um gol, duas finalizações no gol, quatro interceptações, três desarmes e sete duelos ganhos de dez.