Zagueiro João Pedro 'Tchoca' é apresentado no Ceará e explica apelido curioso

Novo reforço do Ceará, o zagueiro João Pedro Tchoca foi apresentado nesta quarta-feira (28), em Porangabuçu. O jogador, que fez sua estreia durante o segundo tempo da partida contra o Novorizontino, falou sobre suas ambições no Vovô e a origem do curioso apelido.

“O 'Tchoca' foi uma escolha minha mesmo. Lá na minha cidade, em Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais, esse é o apelido do meu pai, e, por lá, sempre fui chamado assim, em referência a ele. Já no futebol, como sempre fui chamado de João Pedro, eu pensei em trazer um diferencial, que foi o apelido de 'Tchoca' que é como eu sempre fui chamado em Minas, e gosto de ser chamado assim mesmo”, disse o jovem zagueiro.

Antes mesmo de sua apresentação, o jovem zagueiro precisou entrar em campo no lugar do experiente Ramon Menezes, que se contundiu na partida contra o líder da Série B. Nesta ocasião, Tchoca fez dupla com o zagueiro David Ricardo. Durante a apresentação, João Pedro falou sobre sua expectativa em jogar pelo Vovô e como sua juventude pode impactar positivamente na equipe.

“Meu objetivo era vim para ter mais minutagem. Eu acredito que a juventude tem sua experiência, temos nossas especialidades, e acredito que podemos agregar ao grupo […] Fico feliz por entrar num jogo tão importante contra o líder, por ter contribuído, não termos sofrido gols e, principalmente, conquistamos a vitória”, comentou.

O atleta de 20 anos é cria da base do Corinthians. O atleta, estreou no profissional do Timão no último ano. Em 2024, ele conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. João Pedro Tchoca chega por empréstimo junto a equipe paulista até o fim do ano e vestirá a camisa 3. O próximo adversário do Alvinegro será o Amazonas. As equipes se enfrentam no domingo (1º), às 16h (de Brasília), na Arena da Amazônia.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: