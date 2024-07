Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores e setores disponíveis

O Ceará iniciou neste domingo (21) a venda de ingressos para o duelo contra o Botafogo-SP. Com valores a partir de R$ 15, é possível comprar bilhetes nas lojas físicas e online. As equipes se enfrentam em jogo da 17ª rodada da Série B do Brasileiro, na Arena Castelão.





VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Os torcedores do Vovô podem comprar ingressos através do site vozaotickets.com ou nas Lojas Vozão. Será possível adquirir bilhetes até o dia do jogo, na quinta-feira (25). Os valores são os seguintes:

Inferior Norte: R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia)

Inferior Sul: R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia)

Inferior Central: R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia)

Premium: R$ 250 (inteira)/R$ 125 (meia)

Visitantes - Superior Sul: R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia) - acesso pelo portão B. É possível comprar pelo site, mas também haverá venda no dia do jogo, a partir das 16h30 na Bilheteria 02, na Arena Castelão.

LOCAIS DE VENDA:

Lojas Vozão (shoppings): domingo das 13h às 20h; segunda até quinta das 10h às 21h.

Lojas Vozão (sede): segunda até quinta das 09h às 17h.

Após vencer o Avaí fora de casa, o Ceará busca mais um resultado positivo diante do Botafogo-SP. A equipe comandada por Léo Condé entra em campo às 21h30 (de Brasíia), na Arena Castelão, na quinta-feira (25).