Vitória sobre o Avaí sintetiza o que o Ceará precisa para se recuperar na Série B

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Avaí foi importantíssima. O primeiro triunfo de Léo Condé no comando do Alvinegro vem num momento crucial e sintetiza bem o que o Vovô precisa para se recuperar na Série B.

Dois aspectos foram fundamentais para o resultado: solidez defensiva e efetividade.

A Série B não é uma competição que tem grandes jogos do ponto de vista técnico. Pelo contrário, são muitas partidas amarradas, truncadas, de muitos duelos e pouca inspiração. Tem muito jogo ruim tecnicamente - o próprio Ceará protagonizou partidas bem complicadas. O jogo da última sexta-feira (19) até ilustra isso.

Mas o Ceará precisa é de resultado. Somar pontos. E conseguiu sair de campo sem tomar gol - o que só havia acontecido em outros 4 jogos vezes na competição. A última vez que a defesa alvinegra havia saído de campo sem tomar gol tinha sido há um mês, no 0 a 0 com o Sport, dia 20 de junho.

E mesmo com poucas oportunidades, aproveitou a bola parada para fazer o gol da vitória com David Ricardo, confirmando a marca de ataque que costuma balançar as redes adversárias - são 22 gols marcados em 16 jogos, o 2º time que mais fez gols, atrás apenas do Santos.

Claro que há pontos ainda a evoluir. E o técnico Léo Condé sabe disso.

Mas qualquer reação na Série B passa pela solidez defensiva e efetividade. Que a vitória contra o Avaí sirva como exemplo para o restante da competição.