Avaí x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com objetivo de retomar o caminho das vitórias, o Ceará encara o Avaí, nesta sexta-feira (19), às 19h, em confronto válido pela 16ª rodada da Série B. No estádio da Ressacada, em Santa Catarina, as equipes, ambas vindo de derrotas, querem retomar o caminho das vitórias na competição. O confronto marca o terceiro jogo do Vovô sob comando de Léo Condé.

Na segunda página da tabela e próximo da zona de rebaixamento, o Ceará tem apenas 19 pontos somados em 15 partidas disputadas até aqui na segundona. A equipe vem numa sequência de uma vitória e um empate nas últimas sete partidas na Série B. O Alvinegro vem de derrota por 2 a 1 para o Paysandu, fora de casa. Com cinco baixas, entre elas, Erick Pulga, e uma novidade, o Vozão viajou para Santa Catarina com 22 atletas relacionados.

O Leão da Ressacada também perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova, na última rodada, em Goiânia. O time do técnico Gilmar Dal Pozzo vive momento de oscilação na competição, com uma sequência de cinco jogos sem vitória, com três empates e duas derrotas neste recorte. Apesar disso, o time catarinense está no primeiro pelotão da segundona com 23 pontos somados.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e Sportv, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E NOVIDADES

Para o duelo da 16ª rodada, o Léo Condé tem as ausências de cinco jogadores no time. Uma dessas baixas é o artilheiro do time na temporada, Erick Pulga, que tem 11 gols marcados. O atleta apresentou sintomas de virose um dia antes do embarque da delegação e, por isso, foi poupado da partida.

Além de Pulga, Richardson e Facundo Castro também estão no departamento médico. O volante sentiu desconforto muscular na reapresentação do time, enquanto o atacante uruguaio segue no período de transição. O número de desfalques aumenta com Saulo Mineiro e Jorge Recalde, que cumprem suspensão automática nesta sexta-feira.

Por outro lado, Condé tem a opção da primeira contratação do time na janela de transferências, Lucas Rian, atacante que chegou e já viajou com a delegação. Com 24 anos, o atleta atua, preferencialmente, pela ponta-direita, e soma 6 gols em 20 partidas que fez pelo Confiança-SE nesta temporada. Com as ausências no ataque alvinegro, o “novato” já pode ganhar oportunidade entre os titulares.

Entre os atletas que já estavam no elenco, Lourenço, que cumpriu suspensão, e David Ricardo, com quadro viral na última partida, retornam ao time alvinegro. Os dois devem, inclusive, começar na onzena inicial diante do time catarinense.

SINAL DE ALERTA

Com a derrota para o Papão e o restante de jogos, o Vozão terminou a última rodada a dois pontos da zona de rebaixamento. No mesmo recorte da temporada passada, o Ceará está duas posições abaixo e com dois pontos a menos. Na atual Série B, o time alvinegro tem cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas em 15 partidas.

Três semanas depois de sua chegada, o Léo Condé avaliou o momento do time e a sequência dos próximos jogos. O Ceará conta com mais quatro partidas para encerrar o primeiro turno da segundona. Após a derrota para o Paysandu, o comandante alvinegro projetou o time de Porangabuçu para o restante da competição.

"Até o fim do primeiro turno, temos dois jogos em casa, onde é fundamental fazer o resultado positivo, e dois jogos longe que a gente precisa pontuar. Acredito que, se a gente virar o turno com 27 ou 28 pontos, a gente tem tudo para brigar realmente no segundo turno em busca de uma possível classificação para a primeira divisão", define Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

Ao longo da semana de preparação para o duelo diante do Avaí, o atacante Facundo Barceló preferiu olhar o “copo meio cheio” ao citar o equilíbrio e a diferença de seis pontos para o G-4. O jogador deve retornar à titularidade depois de voltar de lesão e com a suspensão de Saulo Mineiro.

COMO CHEGA O LEÃO?

O time catarinense vive momento negativo na competição depois de conseguir sequência de invencibilidade que durou 11 partidas, com seis vitórias e cinco empates. Apesar disso, o time não vence desde a 10ª rodada, quando bateu o Guarani por 3 a 2, em casa.

Gilmar Dal Pozzo chegou em maio e fez sua estreia na 4ª rodada da Série B, depois da saída de Eduardo Barroca. Aos 54 anos, o comandante já treinou o Ceará quando iniciou a temporada de 2017, quando sofreu pressão de torcedores e foi demitido depois de nove partidas. Agora, o técnico catarinense busca um novo acesso por outro clube do seu estado.

Além do técnico, o Avaí é recheado por atletas que passaram pelo Ceará recentemente. Tiago Pagnussat, Gabriel Dias, Willian Maranhão, Zé Ricardo, Hygor Cleber e Pedrinho formam essa lista de ex-jogadores alvinegros.

Com 9 gols marcados em 25 partidas, Gabriel Poveda é o artilheiro do time no ano, mas no recorte da Série B, tem apenas um tento assinalado. O líder deste quesito na competição é Maurício Garcez, que balançou as redes em três oportunidades e soma sete gols no geral. Recém-chegado, o experiente centroavante Vagner Love estreou com a camisa avaiana na última rodada e, apesar da derrota, já marcou seu primeiro gol.

Para o confronto, Zé Ricardo, Hygor Cléber, João Paulo e Alan Costa seguem tratamento no departamento médico e são dúvidas para a partida. Além deles, o Avaí "não pode" utilizar o atacante Pedrinho, caso ele entre em campo, o time catarinense teria de pagar um valor alto ao Ceará.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Avaí: César Augusto; Marcus Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson, Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Maurício Garcez e Vagner Love. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Lucas Rian e Facundo Barceló. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | AVAÍ X CEARÁ

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC

Data: 19/07/24 (sexta-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Assistente 2: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)

AVAR: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)