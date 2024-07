Felipe Jonatan recusou proposta do Athletico-PR para fechar com o Fortaleza

Felipe Jonatan, lateral-esquerdo do Fortaleza, revelou com exclusividade ao programa Jogada 1º Tempo que recusou uma proposta do Athletico-PR antes de fechar com o Leão. Cuca, que à época comandava o Furacão, chegou a fazer uma ligação para Felipe tentando convencê-lo a jogar no time paranaense.

Recebi outras propostas antes de vir para o Fortaleza, de equipes que estão brigando lá em cima, Athletico-PR me procurou através do Cuca, ele me ligou. Resolvi vir para o Fortaleza pelo projeto, pela palavra, pelo esforço. Felipe Jonatan Lateral-esquerdo do Fortaleza

Felipe Jonatan foi anunciado como o novo reforço do Fortaleza em abril de 2024. O jogador pertencia ao Santos e chegou ao Tricolor sem custos, com contrato até abril de 2027. Na atual temporada, já são 14 jogos disputados pelo Leão.

O Athletico-PR me procurou, através do Cuca, um cara muito importante para mim no Santos. Quando ele me liga, realmente dei uma balançada. Primeiramente teve o contato do Fortaleza. Logo quando saiu a notícia, ele acabou me ligando, viu que estava surgindo a situação do Fortaleza, me ligou dizendo que me queria lá, então acaba balançando essa situação. Quando eu liguei para o meu empresário, ele disse: ‘você escolhe’. A gente escolheu pelo Fortaleza pelo momento, pela família. Felipe Jonatan Lateral-esquerdo do Fortaleza

Felipe Jonatan, lateral-esquerdo do Fortaleza, concedeu entrevista exclusiva ao Jogada 1º Tempo nesta sexta-feira (19). O programa é exibido na TV Diário, na rádio Verdinha e no canal do Jogada no YouTube.

