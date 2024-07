Lei do ex: Ceará pode reencontrar seis jogadores contra o Avaí; veja lista

O Ceará enfrenta o Avaí nesta sexta-feira (19), às 19h, na Ressacada, pela Série B de 2024. O confronto é essencial para a reação alvinegra na tabela de classificação e apresenta uma curiosidade: o Vovô pode reencontrar seis atletas com passagem recente pelo Vovô no confronto.

A lista contempla o zagueiro Tiago Pagnussat, o lateral-direito Gabriel Dias, os volantes Willian Maranhão e Zé Ricardo, além dos atacantes Hygor e Pedrinho. Atual treinador da equipe catarinense, Gilmar Dal Pozzo também trabalhou em Porangabuçu, com uma participação breve na temporada de 2017.

Desses seis, dois estão fora do confronto contra o alvinegro, pois estão no DM. São eles: Hygor (com um problema na posterior da coxa) e Zé Ricardo (com problemas físicos).

Passagens

O zagueiro Tiago Pagnussat, teve duas passagens pelo Ceará. A primeira aconteceu em 2020, quando atuou em 46 partidas, marcou quatro gols e conquistou a taça da Copa do Nordeste. A segunda temporada pelo Vovô foi em 2023, jogando 39 partidas, somando dois gols, uma assistência e mais uma Copa do Nordeste para a conta.

Legenda: Tiago Pagnussat era um dos líderes do elenco alvinegro. Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O lateral direito Gabriel Dias vestiu a camisa do Vovô em 31 jogos no ano de 2021 e balançou as redes adversárias em duas oportunidades e não conquistou títulos.

Legenda: Gabriel Dias oscilou bons e maus momentos e não ficou na temporada do Ceará para 2022 Foto: Fabiane de Paula/ SVM

Willian Maranhão foi o volante do clube cearense em 2023 e participou de 21 partidas, marcando um gol e arrastando a Copa do Nordeste da temporada. Também na marcação do meio campo em 2023, Zé Ricardo ajudou o alvinegro cearense em 17 jogos, também conquistando o título regional daquele ano. Quem também estava no elenco desta temporada é o atacante Hygor, que não teve muitas oportunidades pelo Ceará e atuou em 13 jogos.

Legenda: Zé Ricardo Foto: Kid Júnior / SVM

Outro atacante que não teve uma quantidade elevada de minutos em campo foi Pedrinho, que entrou em campo em onze partidas de 2023.

Recuperação

O Ceará atravessa um momento de instabilidade na Série B de 2024. Na 14ª posição, com 19 pontos, o time cearense tem dois à frente da zona de rebaixamento e seis atrás do G-4. Assim, caminha para a reta final do 1º turno com uma sequência difícil e já traçou uma meta de pontuação com o técnico Léo Condé: chegar no returno com 27 ou 28 pontos.