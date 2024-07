Próximo adversário do Fortaleza anuncia atacante que disputou três Copas do Mundo

O Atlético-GO, próximo adversário do Fortaleza na Série A do Brasileirão 2024, anunciou nos últimos dias a contratação do atacante Joel Campbell, que já disputou três edições da Copa do Mundo com a camisa da seleção da Costa Rica.

O jogador, atualmente com 32 anos, teve a sua contratação anunciada pelo Dragão na última quarta-feira (17) e agora aguarda sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fazer sua estreia.

Ainda não há confirmação se o jogador estará ou não em campo na partida contra o Fortaleza, marcada para o próximo domingo (21), às 18h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.

Campbell acumula passagens por clubes como Arsenal, Villarreal, Sporting e Real Betis, além de ser um dos principais jogadores da história recente da seleção de Costa Rica. Ele disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022.