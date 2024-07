Zé Welison se recupera de lesão no Fortaleza e é liberado para enfrentar o Atlético-GO

Zé Welison, volante do Fortaleza, está liberado para voltar a atuar com a camisa do Tricolor do Pici. O jogador de 29 anos estava se recuperando de um estiramento muscular na coxa esquerda e está recuperado da lesão.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o jogador voltou a treinar normalmente e será relacionado para a próxima partida do Fortaleza na Série A do Brasileirão 2024, marcada para o próximo domingo (21).

Legenda: Zé Welison em ação pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Zé Welison não entra em campo desde o dia 26 de junho, na partida contra o Palmeiras, quando o jogador atuou por apenas oito minutos. Na atual temporada, ele soma 34 partidas disputadas com a camisa do Leão.

Por outro lado, Emmanuel Martínez e Calebe devem seguir de fora da lista de relacionados do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda para esta partida. Calebe está em processo de fortalecimento muscular e Martínez em transição após estiramento ligamentar.