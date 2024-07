Fortaleza vence o Ceará no Clássico-Rei do Brasileirão Sub-20; assista aos gols

O Fortaleza venceu o Ceará por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (18), no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão Sub-20. Michael, Daniel e Luiz marcaram os gols do Leão, enquanto Melqui descontou para o Vovô.

ASSISTA AOS GOLS DA PARTIDA

Com o resultado, o Fortaleza saltou para a terceira colocação na tabela de classificação do Brasileirão Sub-20. O Leão soma 26 pontos em 14 jogos, ficando atrás apenas de Athletico-PR, com 27 pontos, e Palmeiras, com 34 pontos.

Já o Ceará ocupa atualmente a nona colocação na tabela, com 20 pontos conquistados após 14 rodadas. O Vovô está um ponto atrás do Santos, primeiro time dentro do G-8, zona de classificação para a próxima fase do torneio.