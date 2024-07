Treinos do GP da Hungria na Fórmula 1 2024: acompanhe resultados ao vivo

RESULTADO DO 1º TREINO LIVRE

Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min18s713 Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min18s989 Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min19s011 George Russell (ING/Mercedes), 1min19s137 Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min19s180 Lando Norris (ING/McLaren), 1min19s211 Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s249 Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min19s260 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s265 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min19s287 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min19s440 Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min19s578 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s686 Alexander Albon (TAI/Williams), 1min19s794 Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min19s804 Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min19s885 Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min19s976 Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min20s023 Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min20s295 Oliver Bearman (ING/Haas), 1min20s371

​HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

| Sábado (20), 7h30 | Bandsports e F1TV Pro Treino classificatório | Sábado (21), 10h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (21), às 10h, no Circuito Hungaroring, na Hungria. O último grande prêmio foi disputado na Inglaterra, no circuito de Silverstone, e teve como vencedor o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.