Ceará anuncia contratação de Danilo Bittencourt como novo CEO do clube

Eu encaro com muito entusiasmo essa minha chegada a esse grande clube que é o Ceará. Chego para gerir, somar, inovar e, acima de tudo, respeitar a história do Vozão. O convite veio por parte do presidente João Paulo Silva e eu aceitei para me dedicar, implementar estratégias e uma visão muito clara de fortalecer nossa equipe dentro e fora de campo, na área administrativa. Agradeço à confiança que me foi depositada, firmo um compromisso de dedicação, esforço para que possamos alcançar nossos objetivos. É um grande prazer estar no Vozão.

Danilo Bittencourt CEO do Ceará