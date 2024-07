Ceará terá dois desfalques e dois retornos para jogo contra o Avaí; confira

O Ceará busca voltar a vencer na Série B nesta sexta-feira (19), quando enfrenta o Avaí fora de casa. Para o duelo, o técnico Léo Condé terá pelo menos dois desfalques por suspensão. Saulo Mineiro e Jorge Recalde estão fora do confronto na Ressacada. Mas terá também dois retornos. Além disso, o Alvinegro tem seis jogadores pendurados.

Saulo Mineiro recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Paysandu. Na mesma partida, mesmo após o apito final, o árbitro Paulo Belence analisou lance no VAR e deu cartão vermelho ao jogador paraguaio após cotovelada no zagueiro Carlão, atleta do Papão.

No entanto, o time terá o retorno do meia Lourenço, que cumpriu suspensão na partida contra o time paraense após receber o terceiro amarelo. Quem também viajou com o time foi o zagueiro David Ricardo, recuperado de uma virose.

O Vovô tem ainda seis atletas pendurados com dois cartões: Richard, Ramon Menezes, Lucas Mugni, Jean Irmer, Richardson e Erick Pulga. O Alvinegro encara o Avaí nesta sexta-feira (19), a partir das 10h (de Brasília), na Ressacada, em jogo da 16ª rodada.