Entrega de texto-base para novo estatuto do Ceará é adiada; veja detalhes

A entrega do texto-base para o novo estatuto do Ceará foi adiada para o dia 31 de julho. O momento foi oficializado através de um documento assinado pelo presidente do conselho deliberativo, Herbet Gonçalves Santos, e pelo presidente da diretoria executiva, João Paulo Silva. A entrega estava prevista para o dia 15 deste mês mas foi adiada após um pedido da comissão.

Uma tentativa de reforma do estatuto foi rejeitada através de uma votação que ocorreu em junho, com 112 conselheiros e sócios-proprietários votando contra. Mesmo com a rejeição, foi proposta a elaboração de um novo texto a ser usado como base para a montagem do novo estatuto.

As principais emendas do novo estatuto votado ainda em junho eram: