Lucas Rian é regularizado e pode fazer sua estreia pelo Ceará contra o Avaí

Lucas Rian, atacante do Ceará, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (17) e está liberado para fazer sua estreia com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.

O novo jogador do Ceará seguiu inclusive viagem com a delegação no início da tarde desta quarta-feira (17) com destino a Florianópolis (SC), onde enfrenta o Avaí na sexta-feira (19), pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão 2024.

O Ceará anunciou oficialmente a contratação de Lucas Rian na última terça-feira (16). O atleta de 24 anos foi o primeiro reforço anunciado pelo Vovô na atual janela de transferências, iniciada na última quarta-feira (10).

Lucas Rian foi emprestado ao Ceará pelo Matsumoto Yamaga, do Japão, válido até o final da temporada 2024. No início da temporada, o jogador estava vestindo a camisa do Confiança, onde se destacou com seis gols em 20 jogos.