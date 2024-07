Após o término de Ceará x Paysandu, árbitro analisa lance no VAR e expulsa atleta do time cearense

O atleta do Ceará, Recalde, foi expulso após o fim da partida diante do Paysandu nesta sexta-feira (12). A decisão do árbitro Paulo Belence foi através de uma análise no VAR, em decorrência de uma cotovelada do paraguaio no zagueiro Carlão. O jogo se encerrou em 2 a 1 para o time do Papão.

A equipe do VAR, composta por Philip Georg Bennett - árbitro de vídeo (VAR), Andrea Izaura Maffra Marcelino - auxiliar de árbitro de vídeo (AVAR) e Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos - observador de árbitro de vídeo (OVAR), já tinha sido decisiva na partida para validar o primeiro gol do Paysandu marcado por Nicolas.

Legenda: Nicolas foi o autor do primeiro gol do Papão Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu

Com a derrota por 2 a 1 pela 15ª rodada da Série B, o Vovô perdeu a 12ª posição para o time bicolor e agora ocupa a 13ª colocação até o momento com 19 pontos. O gol do alvinegro foi marcado por Rafael Ramos.