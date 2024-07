Ceará regulariza Andrey e volante pode estrear contra o Avaí

Anunciado oficialmente como reforço do Ceará nesta quinta-feira (18), o volante Andrey já foi regularizado e deve ser opção para o técnico Léo Condé na partida contra o Avaí, que acontece nesta sexta-feira (19), pela 16ª rodada da Série B.

O nome do atleta apareceu no BID no fim da tarde desta quinta, o que dá condições de jogo a partir do dia seguinte. Com alguns desfalques importantes e precisando voltar a vencer na competição, a nova contratação pode pintar em campo mesmo com apenas um dia junto ao elenco. Ele treinou com o grupo no apronto feito em Florianópolis.

A questão física não será problema, uma vez que Andrey vinha trabalhando normalmente com o Coritiba, que também disputa a Série B do Brasileiro. Pelo Coxa Branca, o volante disputou sete jogos em 2024, sendo apenas um dele na Segundona.

O Ceará enfrenta o Avaí na Ressacada às 19 horas desta sexta-feira (19). O Vovô precisa de um triunfo para subir na classificação, uma vez que está a dois pontos da zona de rebaixamento.